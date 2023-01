Bernard, 73 ans, se fait dérober 400€ par des voleuses rusées à Estinnes: «Elles m’ont fait croire qu’elles étaient sourdes et muettes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La gentillesse et la générosité peuvent jouer de mauvais tours...Ce fut le cas pour Bernard Libin, 73 ans, ce jeudi en fin de matinée alors qu’il se rendait à la librairie située à proximité de l’administration communale d’Estinnes. « Quand j’allais rentrer dans le commerce, j’ai été accosté par deux dames. Je dirais qu’elles étaient âgées d’une trentaine d’années. Elles étaient de corpulence assez forte et mesuraient environ 1m60. Elles m’ont fait croire qu’elles étaient sourdes et muettes », raconte l’Estinnois.