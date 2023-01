Coupure de l’éclairage public nocturne: pour l’instant, on ne touche à rien dans le Centre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela fera bientôt trois mois que l’éclairage public est coupé en région du Centre entre minuit et 5h du matin, afin de faire des économies sur les dépenses énergétiques. Elles espéraient, ensemble, économiser 1,4 million €. Même si certaines nuits font exception, comme lors des réveillons de Noël et Nouvel-An, ou des festivités folkloriques (soumonces, carnavals etc.).

Pourtant, la ville d’Enghien a décidé hier de rétablir « provisoirement » l’éclairage public. Enghien a en effet été confronté à une recrudescence de vols dans les commerces la nuit, notamment dans la rue de Bruxelles et la rue de la Station. Une décision prise « en tenant compte du climat d’anxiété et du sentiment d’insécurité ambiants, afin de donner à la police toutes les chances d’appréhender les auteurs et en attendant une nouvelle stratégie concernant l’éclairage nocturne. »

Le phénomène est-il spécifique à Enghien, ou bien est-il plus répandu qu’on ne le pense ? La délinquance et l’insécurité ont-elles augmenté depuis le 1er novembre et la mise en place de ce « black-out » décidé jusqu’au 31 mars ? Est-il envisagé de rallumer l’éclairage public même temporairement ? Nous avons sondé les bourgmestres des principales villes du Centre.