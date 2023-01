Des ouvriers du chantier du tram au centre de Liège ont sectionné un câble à fibre optique de VOO: plusieurs centaines de clients privés d’internet

Depuis midi, des centaines d’habitants du centre de Liège et de l’île de la Boverie sont sans internet. En effet, des ouvriers occupés sur le chantier du tram ont malencontreusement sectionné un câble à fibre optique de la société VOO.

« Le problème avec la fibre optique est qu’il faut ressouder les fils un à un et cela prend du temps, confirme le porte-parole de l’entreprise Patrick Blocry. Mais on arrive au bout et le service devrait reprendre incessamment », nous a-t-il confirmé à 18h30.