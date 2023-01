Chayenne Van Aarle, Miss Belgique 2022 sur sa nouvelle histoire d’amour: «Mon chéri a 20 ans de plus mais la différence ne se ressent pas» (vidéo)

J’aimerais devenir chanteuse professionnelle ! J’ai déjà enregistré plusieurs chansons et je vais d’ailleurs sortir un nouveau morceau dans quelques jours. Cela ne me dérangerait pas non plus de devenir présentatrice ou d’intégrer une émission de téléréalité.

Depuis plusieurs années, ce sont des Flamandes qui sont élues, ce qui a généré de nombreuses polémiques. Vous pensez que cette année une miss francophone pourrait être élue ?

Oui, elles ont leur chance de remporter Miss Belgique comme les autres miss. Je pense vraiment que cette année, on pourrait avoir une miss francophone qui devienne Miss Belgique et je serai super contente !

Vous êtes revenue il y a peu de Miss Univers. Vous n’avez malheureusement pas remporté le titre. Comment avez-vous vécu le concours ?

C’était la plus belle semaine de mon année. J’ai rencontré de nombreuses personnes ! Je ne me sentais pas dans une compétition et tout le monde était bienveillant. Pour tout vous dire, je ne sentais aucune jalousie entre les filles. Je n’ai pas fini dans le top 16 mais honnêtement je pense que les Européennes ont moins de chance que les Américaines par exemple.

Il n’y a pas eu de coups bas entre les participantes ?

Non il y avait juste la Miss Brésil qui voulait me taquiner. Elle me disait que ça faisait longtemps qu’il n’y avait plus eu de Miss Belgique élue à Miss Univers (rires).

Vous avez eu recours à la chirurgie esthétique avant de participer au concours. C’était autorisé ?

Oui, le concours avait lieu à la Nouvelle-Orléans et là-bas, faire de la chirurgie esthétique, ce n’est pas mal vu comme en Belgique. C’est un autre monde et ils sont plus évolués ! J’ai fait des injections dans mes lèvres avant de partir mais c’est tout.

Pour avoir la chance de devenir Miss Belgique, quelles qualités faut-il avoir ?

Aujourd’hui, il ne faut pas juste être belle. C’est fini le temps où on donnait l’écharpe et on disait : « Tu es la plus belle de Belgique ». Il est essentiel de faire ses preuves et de montrer que l’on travaille dur. J’ai adoré m’investir dans plusieurs causes qui me tenaient à cœur. Et je pense notamment aux femmes en prison à qui j’ai rendu visite il y a quelques mois. C’était un moment intense en émotions !

Cela vous dérangerait si la future miss avait déjà eu recours à la chirurgie ?

Non, pas du tout. Mais il faut qu’elle soit honnête par rapport à ça. Vous savez on vit dans un nouveau monde qui évolue constamment !