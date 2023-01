BW Open de Louvain-la-Neuve: David Goffin perd un set mais écarte Yannick Hanfmann et file en demi-finale

David Goffin continue son parcours au BW Open, le nouveau tournoi de tennis Challenger 125 organisé à Louvain-la-Neuve qui se joue en salle sur surface dure et offre une dotation de 145.000 dollars. Vendredi après-midi, le Liégeois de 32 ans, 50e mondial et tête de série N.1 de l’épreuve, a rejoint les demi-finales. En quarts de finale, il s’est défait en trois sets de la 8e tête de série, l’Allemand Yannick Hanfmann, 31 ans, 128e mondial: 4-6, 6-2 et 6-1. La rencontre a duré 1 heure et 54 minutes.

Goffin était prévenu et avait lui-même qualifié jeudi son adversaire de «gros frappeur. Il est grand et sert bien». Et de fait, le natif de Karlsruhe a pris l’initiative et imposé son rythme en début de rencontre. Le Belge sauva sa première mise en jeu après un jeu initial qui dura 9 minutes et avoir écarté une balle de break, mais céda son deuxième jeu de service (1-2). Hanfmann, qui compte 6 tournois Challenger à son palmarès mais n’a plus rien gagné depuis 2020, assura ensuite ses jeux de service n’ayant pas la moindre balle de break à sauver. Il remportait la manche 4-6 après 44 minutes.

Au début du second set, Goffin dut écarter une balle de break dans le 3e jeu, que Hanfmann manqua sur un 2e service du N.1 belge (2-1). S’il se montrait plus entreprenant, celui-ci ne parvenait toujours pas à accélérer suffisamment les échanges et à menacer le grand Allemand (1m93) sur sa mise en jeu. Mais à 3-2, la tête de série N.1 s’offrait enfin ses deux premières balles de break et convertissait la seconde (4-2). La rencontre venait de changer d’âme après 1 heure et 11 minutes. David Goffin prit ensuite l’ascendant, grâce à un jeu plus varié, et bouclait le deuxième set sur un second break (6-2) après 1h21 de jeu. Il poursuivait sur sa lancée et concluait sans trembler.

David Goffin n’avait plus aligné trois matchs victorieux dans un même tournoi depuis Wimbledon, au début du mois de juillet l’année dernière. Il avait à l’époque gagné quatre rencontres avant de s’incliner en quarts de finale. Depuis lors, il a aligné onze tournois sans jamais dépasser le 3e tour.

Samedi, David Goffin, qui bénéficie d’une invitation dans ce tournoi, rencontrera pour une place en finale le vainqueur du quart de finale joué en soirée entre le Japonais Kaichi Uchida, 28 ans, 198e à l’ATP et le jeune Liégeois de 21 ans Gauthier Onclin, 338e mondial, qui est passé par les qualifications.

Dans le premier quart de finale joué vendredi en début d’après-midi, le Turc Altug Celikbilek (ATP 238), lucky loser, a battu l’Autrichien Filip Misolic (ATP 148), le vainqueur au 2e tour de Joris De Loore, 6-4, 5-7, 6-4 après 2 heures de jeu. Il jouera l’autre ticket pour la finale face au lauréat du quart qui se joue en fin d’après-midi entre le Suédois Mikael Ymer (ATP 69), issu des qualifications, et le Hongrois Fabian Marozsan (ATP 174).

Les organisateurs peuvent se montrer satisfaits du succès rencontré puisque le BW Open est sold-out samedi soir et dimanche et qu’il ne reste plus que quelques places disponibles au centre sportif du Blocry pour la session de samedi après-midi.