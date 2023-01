L’entraîneur des Red Lions après la victoire contre les Pays-Bas: «La Belgique est presque inarrêtable»

Entraîneur principal des Red Lions, Michel van den Heuvel a vécu une demi-finale contrastée face aux Pays-Bas, son pays natal. Le technicien, reconnaissant la supériorité des ’Oranje’ dans le premier acte, a loué la réaction de ses troupes, qui se sont imposées aux shoot-outs (2-2, 3-2 s-o) pour filer en finale de la Coupe du monde de hockey, vendredi en Inde

.

« C’est tout ce qui rend le hockey beau », a lancé d’emblée le T1 en évoquant le scénario du match. « Les Pays-Bas étaient meilleurs que nous en première mi-temps, ils nous ont vraiment mis en difficulté. Heureusement, nous sommes parvenus à égaliser avant la pause », a raconté Michel van den Heuvel sur le terrain du Kalinga Stadium de Bhubaneswar.

« On a ensuite dominé mais on encaisse le 1-2 de manière un peu malheureuse. Dans la foulée, on joue enfin de manière libérée. Nous avons donné un vrai coup d’accélérateur et cela a provoqué l’inquiétude chez les Néerlandais », a ajouté le coach des Belges, qui a vu Nicolas de Kerpel, qu’il avait pourtant initialement décidé de laisser hors de sa rotation de cinq attaquants, « marquer un goal fantastique ».

L’équiep de Michel van den Heuvel a ensuite pri le dessus sur son adversaire dans les dernières minutes. Elle aurait même pu l’emporter avant les shoot-outs si Tom Boon avait marqué son stroke. « Si cette équipe a le momentum en sa faveur, elle est presque inarrêtable. Quant aux shoot-outs, on sait que nous pouvons toujours compter sur Vincent Vanasch », a ponctué le Néerlandais.