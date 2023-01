«True Story»: Inno JP, le «Bounty» du BW se confie au Théâtre de la Toison d’Or

Ça y est, il le tient son spectacle. La saison dernière, il faisait rire le Little TTO, cette fois-ci il revient avec son premier one-man-show dans la grande salle du Théâtre de la Toison d’Or (TTO). Sa vie d’enfant adopté, ses parents, la découverte de lui-même et du monde, son regard sur la vie… Tout est dévoilé et il le promet, tout est vrai.