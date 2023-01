Les dernières infos en bref: succès dans les arrêts de jeu pour Petigny en P2B ce vendredi soir

Hockey indoor

Namur proche de remonter

Avec 25 points sur 30, les Namurois survolent la D1. Ils possèdent respectivement neuf et dix points d’avance sur La Gantoise et les Dragons alors qu’il reste quatre rencontres à disputer. Ce dimanche, les Escargots ont l’occasion de valider leur remontée en DH à domicile, à Tabora. Un succès face à Indiana (13h30) sera suffisant et avec un point de plus face à l’Old Club (14h30), ils seront même mathématiquement champions. Lors des matches aller, ils avaient battu les Flandriens 8-4 et les Liégeois 12-10.

Football -P2B

Pesche-Petigny/Frasnes 2-3

Dans ce derby du sud de la province devant 140 personnes, la composition des visités est marquée par le retour de V. Ernest sur le banc de Pesche qui s’aligne avec deux attaquants Baudaux et Léonard. « La première période a été animée, plaisante et rythmée mais aucun but n’a été marqué », souligne le dirigeant des Peschelots Yves-Marie Marteleur. Après la pause, Léonard débloque le score en faveur de Pesche mais le Petignolais Poupaert profite d’un corner mal repoussé pour égaliser juste avant l’heure de jeu. A un quart d’heure du terme, Genicot replace Pesche en tête avec le 2-1. Ensuite, l’ancien Peschelot, Antoine Tenaerts rétablit la parité pour ses nouvelles couleurs. Dans les derniers instants, le visité Lion touche la latte puis Zamperetti offre les trois points à ses couleurs à la 93e. « Ce n’est vraiment pas de chance… », constate notre interlocuteur.

Foot salle

N3C : BS Anhée n’a pas joué

La rencontre de ce vendredi soir entre Ottoman Verviers et BS Anhée en N3C de l’A.B.F.S. n’a pas été jouée. La salle de Dison où devait se dérouler le match était occupée par les préparatifs d’un important match de basket. Après en avoir apporté les preuves, il faudra donc trouver une nouvelle date.