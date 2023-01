Lutte contre l’insécurité urbaine et routière: les grandes priorités pour la police Namur Capitale en 2023 (Photos et vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce vendredi, la Police Namur Capitale et la Ville de Namur ont présenté leurs vœux pour l’année 2023. Olivier Libois, chef de corps, et Tanguy Auspert, échevin et suppléant du bourgmestre Maxime Prévot, ont mis l’accent sur le sentiment d’insécurité qui règne au sein de la capitale wallonne.