Volodymyr Zelensky dénonce l’«hypocrisie» du Comité Internationale Olympique et invite son chef sur le front, «pour qu’il voie de ses propres yeux que la neutralité n’existe pas»

« Il est évident que tout drapeau neutre des sportifs russes est taché de sang », a-t-il poursuivi alors que l’Ukraine est confrontée depuis février 2022 à l’invasion russe qui a mis ce pays à feu et à sang.

Malgré des appels répétés de l’Ukraine à bannir les sportifs russes et bélarusses des JO 2024 prévus à Paris, le CIO a déclaré mercredi « étudier » la possibilité de les autoriser à participer sous bannière neutre.

Une série de manoeuvres en coulisses ont par ailleurs été engagées à l’automne pour ramener dans le giron de l’olympisme les Russes et Bélarusses, exclus de la plupart des compétitions internationales depuis l’invasion de l’Ukraine.

Ces propositions ont suscité l’ire des Ukrainiens. Jeudi déjà, le ministre ukrainien des Sports a menacé de boycotter les JO-2024. « Si nous ne sommes pas entendus, je n’exclus pas la possibilité que nous boycottions et refusions de participer aux Jeux olympiques », a prévenu Vadym Goutzaït sur Facebook.

« La Russie doit arrêter son agression et sa terreur. Et seulement après il sera possible de discuter de la participation russe dans le contexte de l’olympisme », a-t-il souligné.