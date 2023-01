L’hommage de Kate Middleton à la Reine Elizabeth: découvrez ce détail qu’elle a adopté de la défunte souveraine

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On le sait, la reine Elizabeth vouait un amour tout particulier à la mode, et adorait porter une seule couleur déclinée sur l’ensemble de sa tenue, du chapeau au manteau en passant par la robe. Les chaussures, elles, étaient souvent noires, tout comme le sac à main…

Kate Middleton, 41 ans, a adopté depuis quelques mois cette même tendance « color block ». Comme le souligne la presse britannique, elle a pris de plus en plus de place dans la famille royale depuis le décès de la souveraine, accédant au titre de Princesse de Galles aux côtés de son époux William avec lequel elle enchaîne les événements officiels et les soirées mondaines. Des occasions pour lesquelles elle arbore désormais les couleurs de l’arc-en-ciel comme le faisait la grand-mère de son mari.