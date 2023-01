Le ministre-président flamand, Jan Jambon en visite à Eupen

« Depuis de nombreuses années, la Communauté germanophone et la Flandre ont des accords de coopération. Ces accords qui portent sur onze thèmes fonctionnent particulièrement bien. La Flandre a aussi toujours été d’une grande aide pour la Communauté germanophone », a indiqué Oliver Paasch, rappelant le refinancement de la plus petite des entités fédérées après la réforme de l’État.

Ce vendredi, au menu des discussions, il y avait notamment les perspectives de travail concernant l’accord de coopération 2023-2025. Accord qui devrait s’étendre aux nouvelles compétences acquises par la Communauté germanophone, à savoir l’énergie, la digitalisation, l’aménagement du territoire et le logement.

Le ministre-président flamand a développé deux aspects en particulier: le nouvel appel à projet en matière de culture et la digitalisation. «L’objectif est d’encourager les collaborations culturelles durables et les échanges en matière d’événements culturels, tout en renforçant la participation de publics issus des deux communautés. » La technologie numérique comme outil artistique fera partie intégrante de ce projet pour lequel un budget de 15.000 euros est prévu. « De cette manière, nous souhaitons créer de nouvelles opportunités pour les acteurs culturels ou non de répondre à de nouveaux développements sociaux, de s’engager dans des collaborations innovantes ou encore de jouer un rôle de pionnier dans le domaine de la création numérique », a détaillé Jan Jambon.