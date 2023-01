Vertessen, Hautekiet, Ounahi…: les principales infos du mercato de ce vendredi 27 janvier

1 Julien Duranville a rejoint le Borussia Dortmund

C’était attendu, c’est désormais officiel. Julien Duranville, 16 ans, quitte le RSCA pour le Borussia Dortmund. Le jeune attaquant de 16 ans a signé un contrat « de longue durée », avec le BVB, a annoncé le club allemand vendredi.

Formé à Anderlecht, Julien Duranville avait été lancé en équipe première du Sporting par Vincent Kompany en mai dernier lors du Topper au Club de Bruges, au cours duquel il avait joué 9 minutes. La pépite de Neerpede a obtenu plus de temps de jeu cette saison, disputant six matches de championnat et quatre rencontres de Conference League, pour un total de 341 minutes en Mauve.

2 Un attaquant serbe proche de Charleroi

Le Sporting de Charleroi est tout proche de recruter Nikola Stulic (21 ans). Selon nos informations, l’attaquant de Radnicki Nis devrait rejoindre le Mambourg très prochainement. Âgé de 21 ans et formé au Partizan Belgrade, le grand attaquant (1m88) a inscrit un but en deux matches de tour préliminaire de la Conference League, mais surtout dix buts en dix-neuf rencontres de Super Liga serbe cette saison pour Radnicki Nis, où il s’était engagé il y a pile un an en provenance de la capitale.

3 L’Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Vanzeir

L’Union Saint-Gilloise aurait déjà trouvé le remplaçant de Dante Danzeir en partance pour la MLS. Ainsi, le club bruxellois a trouvé un accord verbal avec Yorbe Vertessen, jeune attaquant belge du PSV.

4 Un défenseur de Bruges au Standard de Liège

Le club liégeois est proche d’attirer le défenseur central Ibe Hautekiet. Le joueur de 20 ans évolue actuellement dans l’équipe jeune du Club de Bruges, le Club NXT.

5 Marseille va recruter Ounahi

Azzedine Ounahi, jeune milieu qui a brillé lors de la Coupe du monde au Qatar, va rejoindre l’Olympique de Marseille. Selon Fabrizio Romano, le club phocéen a trouvé un accord avec Angers : 8M + deux millions en bonus. Le jeune joueur d’Angers va signer un contrat jusqu’en 2027.