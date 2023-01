Voici pourquoi la RTBF ne va pas diffuser la finale des Red Lions à la Coupe du monde de hockey (photo)

La Belgique, tenante du titre, s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de hockey. Vendredi soir en Inde, sur le terrain du Kalinga Stadium de Bhubaneswar, les Red Lions se sont imposés à l’issue de la séance des shoot-outs (2-2, 3-2 s-o) face aux Pays-Bas. Dimanche sur le coup de 14h30 belges, ils affronteront l’Allemagne, le dernier obstacle sur la route d’un incroyable doublé.

Cependant, la finale de ce dimanche ne sera pas retransmise sur la RTBF ni sur une autre chaîne « gratuite ». Le chef des sports de la RTBF Benoit Delhauteur a expliqué la raison pour laquelle aucune rencontre du Mondial de hockey n'était visible sur les chaînes de la RTBF ou sur Auvio : « Les droits exclusifs de retransmission de la Coupe du Monde de hockey appartiennent, de longue date, à Telenet et, côté francophone, à VOO », écrit-il sur Twittter.

Et d’ajouter en complément : « La RTBF était et reste intéressée et disponible pour une diffusion de la finale mais se doit de respecter la décision des détenteurs de droits. »