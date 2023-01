Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec les crises qui se succèdent, les PME et indépendants trinquent. Vous êtes très inquiets pour eux en ce début d’année ?

La crainte principale, c’est une spirale inflation-prix. La succession de crises a engendré une augmentation du prix des matières premières, de l’énergie, etc. Ce qui a alimenté l’inflation, donc l’indexation, les salaires augmentent, tant mieux pour les travailleurs, mais c’est un coût qui augmente fortement et que les employeurs sont obligés de répercuter dans leurs coûts de production, avec la crainte que cela alimente une inflation de second tour. C’est aussi la crainte de la Banque nationale. Mes analyses montrent une situation contrastée : tout l’agroalimentaire subit une contraction majeure de ses marges. Dans toute la chaîne, personne ne les a augmentées. Idem dans la construction. Le commerce et l’horeca sont aussi sous forte pression. D’autres semblent mieux s’en tirer parce qu’ils ont pu sauvegarder leurs marges en ayant plus facilement pu reporter les coûts sur leurs prix. Mais d’une manière générale, l’indexation automatique des salaires va peser sur la compétitivité des entreprises. Faire croire que toutes les marges des entreprises augmentent car c’est le cas de certaines grandes, c’est en fait quelques gros arbres qui cachent une forêt de PME souffrant fort.