L’incroyable causerie de Will Still avant un match contre le PSG: «Tu te bats mais tu fermes ta gueule» (vidéo)

Dans un extrait vidéo diffusé sur le compte Twitter de Prime Video ce vendredi, l’entraîneur du Stade de Reims, Will Still, donne un discours très fort avant la rencontre contre le Paris Saint-Germain. Rapidement, la vidéo a fait le tour de la toile.

Ce dimanche, Reims affronte le Paris Saint-Germain et Will Still a harangué les troupes. « Si vous avez cru qu’on va aller au Parc et que l’arbitre va nous donner quoi que ce soit… Que dalle. OK ? Alors c’est bien de se plaindre et de rouspéter. Fais ça dimanche ! Si t’as les couilles grosses comme ça, fais ça dimanche aussi. Le problème c’est qu’on va avoir une décision contre nous et on va faire ça (il mime un geste d’exaspération). Et puis on abandonne. Alors oui on est nuls, mais reste lucide dans la tête », déclare-t-il.

Avant d’ajouter : « C’est trois points dimanche aussi hein. Tu veux être un bonhomme ici, tu vas être un bonhomme au Parc aussi. Donc tu te bats, car tu as besoin de te battre, mais tu fermes ta gueule. Sinon c’était une bonne séance. À demain. »