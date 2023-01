Pas de fumée blanche au gouvernement wallon sur Liege Airport mais un compromis est sur la table: les ministres se revoient samedi

Pas de fumée blanche ce vendredi soir du côté de l’Elysette, les huit ministres du gouvernement wallon ne sont pas encore parvenus à un accord concernant le nouveau permis d’exploitation de l’aéroport de Liège pour les 20 prochaines années.

Commencée à 16 heures, la réunion a duré jusque peu après 20 heures et n’a pas permis de concilier les deux points de vue opposés : à savoir celui du MR et du PS qui sont pour une croissance économique raisonnée de Liege Airport et celui d’Ecolo qui préfère limiter cette croissance pour des raisons climatiques et de bien-être des riverains.