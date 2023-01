La revue de l’actu de Michel Lecomte: « Simon Mignolet, le pari gagnant du FC Bruges»

Le hand belge sur les traces du hockey ?

Sport dit « mineur » avec à peine environ 12.000 affiliés, surtout développé dans les provinces de Liège (où il est « né ») et du Limbourg, le handball belge a fait son entrée sur la scène internationale. Être qualifié pour le Mondial était déjà un exploit. Avec une première victoire (contre la Tunisie), mais pas davantage, les Red Wolves peuvent-ils poursuivre sur leur lancée internationale et grandir comme l’ont fait nos hockeyeurs ? Ils partagent le même état d’esprit et nous ont fait passer des messages forts sur leurs valeurs à l’état… encore pur. Il y a du boulot. Les Red Lions ont, en effet, déjà tout gagné (JO, championnat du monde et d’Europe). Ils vont essayer de conquérir une nouvelle couronne mondiale ce dimanche en Inde face à l’Allemagne. Résultat ? Aujourd’hui, le hockey est un des sports les plus populaires chez nous…

Mignolet, évidemment

Le gardien du Club de Bruges mérite cent fois son Soulier d’or. Son transfert de Liverpool à Bruges a été « le » pari gagnant du duo Mannaert-Verhaeghe. Il a stabilisé toute l’équipe tant sportivement par son talent que dans le vestiaire grâce à une personnalité saine et équilibrée. Sans Courtois, Mignolet aurait été « la » référence belge. Même Michel Preud’homme, jusqu’à mercredi le dernier keeper à avoir remporté le trophée, il y a 33 ans, se plaît à le souligner. Nicky Evrard, 27 ans, de OHL, première gardienne de but lauréate du trophée, complète le triomphe des derniers remparts. Une spécialité belgo-belge…

Wemby, Roi avant d’être couronné

Victor Wembanyama, dit Wemby, est ce géant français (2m19) de 19 ans d’ores et déjà considéré comme la future (plus) grande star absolue de la NBA qu’il rejoindra l’année prochaine. Voyez ses vidéos sur le web : il sait tout faire. Du jamais-vu pour un joueur de sa taille. Lors d’un récent « game NBA » décentralisé à Paris, il a été, dans les tribunes, une des stars de la soirée ! Salué par Magic Johnson himself et loué par le patron de la NBA, Adam Silver, qui dit de lui qu’il pourrait bien changer le jeu de la ligue américaine grâce à ses caractéristiques, sa taille, son envergure et son intelligence. Il pourrait rejoindre dans la légende un LeBron James qui vient encore de claquer 47 points lors de son 38e anniversaire. Et briller comme d’autres Européens : le Grec Antetokounmpo, le Slovène Doncic, le Serbe Jokic et… le « retraité » français Tony Parker.

Une descente d’enfer

C’était la semaine dernière à Kitzbuehl, en Autriche, le rendez-vous de l’année pour les skieurs de la Coupe du monde. Il y avait plus de 50.000 personnes pour les voir descendre la piste la plus dangereuse au monde et la plus porteuse d’adrénaline. C’est LA Streif ! 1.663 mètres de dénivelé pour cette pente vertigineuse dont une portion à 80 degrés. Un mur et des pièges comme celui du Mausefal (le piège à rats) qui a failli coûter la vie à Hans Grugger en 2011. L’Autrichien n’est jamais remonté sur des skis pour retrouver ces sensations dont ils disent tous qu’elles sont les plus intenses, imposant de se surpasser dans une pointe de vitesse qui peut atteindre 140 km/h. C’est dur, ça tape et il faut repousser ses limites pour dévaler ce « volcan en éruption ». Uniquement réservée aux hommes en Coupe du monde, l’Américaine Lindsay Vonn, 38 ans (82 victoires), retraitée en 2019, l’a descendue sous les projecteurs, sans public, il y a huit jours. Parce qu’elle vit pour accomplir des défis comme celui-là, elle l’a fait et a eu « l’impression de sauter au-dessus du toit du monde ». On appelle ça « tutoyer les sommets ».