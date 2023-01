Fumigènes, tifo... Les supporters du Standard avaient mis les petits plats dans les grands pour la réception d’Eupen (photos)

La 23e journée de championnat débute ce vendredi soir par le court déplacement d’Eupen au Standard. Les Pandas, 15es avec 20 points, ont besoin de points tandis que les Rouches, 6es avec 34 points, veulent rester dans la course pour le top 8. Une semaine après avoir reçu une véritable claque sur la pelouse de l’Antwerp, les hommes de Ronny Deila avaient à coeur de se rattraper, tout particulièrement devant leurs supporters.

Et, visiblement, ces derniers avaient bien compris que leurs ouailles avaient besoin de leur soutien pour se relever. Pour ce faire, les Ultras Inferno, pensionnaires de la tribune 3, avaient prévu une banderole demandant aux Standardmen d’« allumer le feu » (« Come on RSCL, light my fire », en version originale). Ce qu’ils ont finalement fait eux-mêmes, à l’aide de fumigènes ! Une initiative des fans liégeois qui a offert de très belles images... et qui a retardé le coup d’envoi de cette rencontre. La fumée du matériel pyrotechnique ayant du mal à s’évacuer, M.Verboomen a été contraint de décaler son premier coup de sifflet de la soirée. Il n’y avait cependant pas mort d’homme, puisque le match a pu commencer avec à peine deux minutes de retard.