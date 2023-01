Les images de la violente agression du mari de Nancy Pelosi ont été rendues publiques

Sur ces images du 28 octobre 2022, enregistrées par la « caméra piéton » des policiers intervenus au domicile des Pelosi à San Francisco, Paul Pelosi et son agresseur se trouvent dans le vestibule et tiennent tous deux le marteau, que les agents leur demandent de lâcher.

Après l’attaque, Paul Pelosi, 82 ans, avait dû être opéré d’« une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains », avait indiqué un porte-parole, et n’avait pu quitter l’hôpital qu’une semaine plus tard.