BW Open de Louvain-la-Neuve: Gauthier Onclin écarte Kaichi Uchida et rejoint David Goffin en demi-finale

Il y aura au moins un Belge en finale de la première édition du BW Open, le nouveau tournoi de tennis Challenger 125 organisé à Louvain-la-Neuve qui se joue en salle sur surface dure et offre une dotation de 145.000 dollars. Après David Goffin (ATP 50/N.1), c’est Gauthier Onclin (ATP 338) qui a réussi à se hisser dans le carré d’as de l’épreuve et comme les deux Liégeois sont appelés à se rencontrer samedi (pas avant 17h45) pour une place en finale, les organisateurs peuvent se frotter les mains. Vendredi soir, Onclin a éliminé Kaichi Uchida. Le Japonais qui le précède de 140 places au classement ATP, où il est 198e, a été battu en deux manches 6-3 et 6-3 en 1 heure et 20 minutes de jeu.

Onclin a réussi le premier break du match pour mener 3-2. Il avait déjà eu trois occasions de le réaliser dans le 3e jeu. Solide au service, il concluait la manche après 44 minutes en prenant à nouveau le service de son adversaire (6-3). Le Liégeois réalisait un nouveau break pour mener 3-1 dans le second set, sauvait ses deux premières balles de break contre lui pour filer ensuite à 4-1 et réussir la meilleure performance de sa carrière en atteignant les demi-finales d’un tournoi Challenger.

A moins d’un mois de son 22e anniversaire (26 février), Onclin, dont le palmarès compte 9 titres ITF (huit de 15.000 dollars dont celui de Bressuire dimanche dernier, et un à 25.000 dollars), a vu sa série de succès sur les courts du centre sportif de Blocry monter à cinq (deux en qualifications et trois dans le tableau final). Avec ses six matchs gagnés à Bressuire, il en est à onze matchs en autant de jours. Dans la cité universitaire, il a notamment écarté au 2e tour le Français Ugo Humbert, 106e mondial et tête de série N.3, qui fut 25e à l’ATP en juin 2021.

Dans l’après-midi, David Goffin, 50e mondial et tête de série N.1, avait éliminé l’Allemand Yannick Hanfmann, 128e mondial et tête de série N.8, en trois sets: 4-6, 6-2, 6-1.

L’autre demi-finale mettra aux prises le Turc Altug Celikbilek (ATP 238), lucky loser, vainqueur de l’Autrichien Filip Misolic (ATP 148) 6-4, 5-7, 6-4, et le Suédois Mikael Ymer (ATP 69), issu des qualifications, qui a sorti le Hongrois Fabian Marozsan (ATP 174) 6-2, 6-1.