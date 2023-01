Gauthier Onclin va défier David Goffin: «Un match magnifique m’attend!»

Gauthier Onclin doit avoir l’impression de rêver les yeux ouverts, maintenant qu’il est qualifié pour les demi-finales du BW Open, déjà le meilleur résultat de sa jeune carrière, et surtout qu’il va y affronter David Goffin pour une place en finale, ce samedi sur le coup de 17h45 (Direct TV sur Tipik). Mais il ne rêve pas !

« C’est un match magnifique qui m’attend », s’extasie le gamin d’Eben-Emael. « David Goffin, ce n’est pas vraiment une idole car l’écart d’âge n’est pas assez grand, mais je me souviens d’avoir suivi sa finale au Masters 1000 de Cincinnati, en 2017, quand, moi, je jouais un tournoi de juniors en Israël. Je ne pensais pas du tout, cinq-six ans plus tard, l’affronter en demi-finale. C’était impensable ! Là, avoir la chance de pouvoir l’affronter, ici, dans ce nouveau tournoi en Belgique, c’est une énorme récompense. Je vais essayer de prendre du plaisir, de défendre mes chances, de tout donner et y croire. Et puis, on verra bien… »

« David, c’est une machine ! »

Les deux joueurs liégeois se connaissent en tout cas très bien. « Oui, on s’est beaucoup entraîné avec David, cet hiver. C’était chouette. Je vais devoir me concentrer sur moi-même et jouer mon jeu, prendre la balle tôt et utiliser mon coup droit. Mais voilà, David, on le connaît. Il est super solide. C’est une machine ! Il va falloir que je sois très fort et ne pas trop lui donner d’occasions… Je vais devoir sortir un très gros match pour avoir mes chances, ça, c’est sûr ! »