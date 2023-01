Ecaussinnes soutient la consigne sur les canettes et bouteilles et invite ses citoyens à signer une pétition

Une Alliance pour la Consigne a été fondée en 2017 par 21 organisations, dont Test Achats. L’objectif est de donner une voix à tous ceux (communes, associations, entreprises) qui sont en faveur de la consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique. Celle alliance espère que la Belgique emboîtera le pas à L’Allemagne, le Danemark et dernièrement, les Pays-bas qui présentent des résultats probants en termes de déchets sauvages depuis la mise en place de cette consigne.

Déjà plus de 55 villes et communes wallonnes demandent ainsi aujourd’hui que le gouvernement de la Région wallonne instaure rapidement ce système. Ces dizaines de villes et communes font cet appel via l’Alliance pour la Consigne, dont les associations Fugea, Test Achats, Think Pink et Inter-Environnement Wallonie (IEW) font déjà partie. Cette alliance compte au total plus de 1.150 partenaires en Belgique et aux Pays-Bas. Tous ensemble, ils demandent que les gouvernements instaurent la consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique…