Guerre en Ukraine: les combats sont acharnés pour le contrôle de Vougledar, «cela pourrait devenir un nouveau succès très important pour les Russes»

À 150 km de Bakhmout, cette cité minière qui comptait 15.000 d’habitants avant l’invasion russe, des affrontements « sérieux, brutaux » ont lieu et les troupes russes se sont « implantées dans le sud-est et l’est de la ville », a affirmé un responsable des autorités prorusses de la région orientale de Donetsk, Ian Gagine.

L’Ukraine a fait savoir cette semaine que les soldats russes, en supériorité numérique, avaient intensifié leurs attaques dans l’est, en particulier sur Vougledar et Bakhmout, cette dernière étant leur cible depuis des mois.

Et une nouvelle offensive russe est en préparation pour le 24 février, un an jour pour jour après l’invasion par la Russie de l’Ukraine, a assuré Oleksii Danilov, secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d’Ukraine.

Selon l’Institute for the Study of War, la Russie cherche à « disperser » les forces ukrainiennes afin de « créer les conditions d’une opération offensive décisive ».