Le temps maussade se prolonge avec de la grisaille pour commencer le week-end, une partie de la Belgique toujours en alerte jaune: voici les prévision météo près de che vous

Certaines régions pourraient toutefois bénéficier de belles éclaircies, surtout sur le sud-est. Ensuite, le soleil parviendra à se montrer davantage et la nébulosité deviendra plus variable dans le courant de l’après-midi.

Samedi soir, les éclaircies s’élargiront encore favorisant le retour rapide du froid. Nous aurons de faibles gelées sur le centre et le nord-est et des gelées plus marquées en Ardenne. Sur l’ouest, les minima seront légèrement positifs (valeurs comprises entre -10º et +2º). En cours de nuit, des nuages bas reviendront par le nord.