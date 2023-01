Open d’Australie: Aryna Sabalenka décroche son premier titre du Grand Chelem (vidéos)

La Biélorusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale, a remporté samedi l’Open d’Australie, son premier titre du Grand Chelem, en battant en finale à Melbourne la Kazakhe et 25e mondiale, Elena Rybakina 4-6, 6-3, 6-4. La finale a duré en 2 heures et 28 minutes.

Sabalenka, 24 ans, décroche le 12e titre de sa carrière, le deuxième de l’année après sa victoire à Adélaïde. Elle s’offre un premier sacre en Grand Chelem en simple. La Bélarusse avait remporté le double à Melbourne aux côtés d’Elise Mertens en 2021. Deux ans plus tôt, toujours avec la Belge, elle avait gagné l’US Open. Sabalenka succède au palmarès à l’Australienne Ashleigh Barty.

Rybakina, 23 ans, compte trois titres à son palmarès, dont une victoire à Wimbledon l’an passé.

Dans le premier set, Rybakina prenait le service de son adversaire dès le troisième jeu. Un débreak de Sabalenka (4-4) était suivi dans la foulée d’un nouveau break de la Kazakhe, qui s’avérait décisif pour le gain de la manche. Sabalenka concédait son premier set de la quinzaine, et même de l’année, puisqu’elle avait remporté le tournoi d’Adélaïde sans perdre la moindre manche.

Dans le deuxième set, Sabalenka réalisait le break pour mener 3-1. Elle mettait à nouveau Rybakina en difficulté sur son service, manquant trois occasions de réaliser un nouveau break à 4-1 puis deux balles de set à 5-2. Elle revenait à une manche partout sur sa mise en jeu.

Le troisième set restait en équilibre jusque dans le septième jeu, lorsque Sabalenka réussissait le break malgré une Rybakina accrocheuse. La Bélarusse pouvait servir pour le titre à 5-4. Elle gaspillait trois balles de match et devait sauver une balle de break avant de réussir à venir à bout de Rybakina et devenir la deuxième Bélarusse à inscrire son nom au palmarès du ’Happy Slam’ après Victoria Azarenka, victorieuse en 2012 et 2013.