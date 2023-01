Une kalachnikov, des armes blanches et des drogues saisies chez un particulier par la police de La Louvière

Ce mercredi 25 janvier, une équipe de la police de La Louvière procédé à une perquisition dans le cadre d’un dossier de coups et blessures. Un individu s’est en effet présenté au domicile des victimes, aurait porté des coups et exhibé un canif suite à un différend s’étant déroulé quelques jours auparavant.

La perquisition réalisée s’est révélée positive puisque des armes à feu (dont un AK-47), des armes blanches, plusieurs centaines de munitions et des produits stupéfiants ont été retrouvés et saisis. L’individu a été privé de se liberté et va faire l’objet d’une procédure accélérée.