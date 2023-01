Vous ne savez pas quoi faire ce week-end? On peut encore skier et profiter des joies de la glisse en Belgique

Malgré le redoux sur certaines régions du pays, sur les hauteurs une couche de poudreuse variant entre 8 et 22 cm recouvre encore le sol.

Cette neige de qualité moyenne permet la pratique du ski de fond, de la luge et de balades en raquettes. À Ovifat, il est aussi possible de s’adonner au ski alpin. Entre 10 et 15 cm de neige recouvrent les pistes bleue, rouge et verte.