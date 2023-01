Appel à la solidarité: le club de basket de Templeuve à la recherche de dons pour l’habitante de Néchin dont la maison a brûlé

Ils recherchent des dons de vaisselles, vêtements, lit… De 9h30 à 14h, le Centre Culturo-Sportif (95 rue de Roubaix à Templeuve) accueillera ces différents dons. « Nous tâcherons de préciser au fur et à mesure les besoins les plus urgents. En parallèle, nous lancerons très rapidement une cagnotte pour lui venir en aide ! », ont-ils annoncé sur leurs réseaux sociaux. « On compte sur chacun de vous, montrons à Béné que le basket et Templeuve est une grande famille ! »