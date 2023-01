Wosh, une start up 100% bruxelloise: «En trois clics, fini la corvée de la lessive et du repassage!»

Deux années : c’est le temps moyen que l’on perd durant une vie à faire tourner ses machines à laver et à repasser son linge. Chaque semaine, cela représente une durée de 4 heures environ. En termes de gain de temps, les blanchisseries de quartier sont efficaces mais encore faut-il se déplacer jusque là et s’accorder avec les heures d’ouverture, souvent peu compatibles avec des horaires de bureaux.

Wosh

Parti de ce constat, et dans l’optique de rajeunir un secteur vieillissant, Tom Mahaut et Maxime Geurts ont développé la start up Wosh. « Pour faire gagner ce temps précieux aux gens, on a développé une plateforme qui permet de faire ses lessives, son nettoyage à sec ou son repassage en trois clics », explique Tom dans l’émission de Davy et Chloé sur KIF Radio. Deux ans après son lancement, la start up se diversifie et rend les choses encore plus faciles en mettant au point une application pour smartphone.

> L’intégrale de l’émission est à retrouver sous ce lien <