«Star Academy»: un candidat crée la surprise en annonçant… «rejoindre Céline Dion»!

Retour gagnant pour la « Star Academy », qui a fait les beaux jours de TF1 l’automne dernier, et dont la réussite a été rapidement confirmée par la chaîne qui a annoncé une nouvelle édition pour 2023. Pour un grand nombre de candidats, leur passage dans le télécrochet semble également avoir été une réussite. Outre la gagnante Anisha, qui a signé un contrat avec Sony dans la foulée de sa victoire, et prépare déjà son premier album, on sait aussi que Tiana et Léa ont rejoint le label Indifférence Prod, qui représente déjà Slimane, Gims, ou encore Amel Bent. C’est désormais Louis Albi qui donne des nouvelles de ses futurs projets, via une publication postée sur Instagram. « Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer ce que je vous cache depuis quelque temps… je rejoins maman Celine Dion en signant chez Sony Music France » a-t-il écrit en légende d’une série de clichés où on le retrouve dans les locaux de Columbia France, qui appartient au groupe Sony. Un rêve devenu réalité pour celui qui n’a jamais caché son admiration pour la diva, et ne pouvait visiblement pas manquer de la mentionner dans son moment de gloire.