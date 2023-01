Opposition unanime du conseil communal de Berchem-Ste-Agathe au projet de Règlement Régional d’Urbanisme de Pascal Smet

Par voie de communiqué, le bourgmestre de la commune, Christian Lamouline (Les Engagés), en charge de l’Urbanisme, a relevé plusieurs objections démontrant selon lui que le projet est «inadapté et inapplicable» à Berchem-Sainte-Agathe.

«Si l’objectif initial du gouvernement est louable, ce projet de Règlement Régional d’Urbanisme nous pose plusieurs problèmes: constructions en intérieur d’îlot, logements moins qualitatifs, aménagement des voiries trop contraignant et réduction du stationnement. Loin de proposer des règles plus simples, il conduira à une inflation de demandes de dérogations qui rendront plus complexe le travail de nos services. Au vu de formulations très générales de nombreux de ses articles, il ouvrira aussi la porte à des kyrielles de contestations et à de probables recours», a commenté le bourgmestre.