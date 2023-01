Prise d’otage à l’école de Farciennes: l’auteur de 22 ans mis sous mandat d’arrêt

L’homme originaire de Gilly a été intercepté à 18h20 jeudi, par les forces de l’ordre alors qu’il s’était introduit dans l’école vers 17h20 et qu’il avait pris en otages une classe d’ambulanciers, des personnes majeures, de l’établissement.

Plusieurs zones de polices sont venus en renfort, dont celles de Aiseau-Presles, Châtelet, Binche, des Trieux, Brunaut et les unités spéciales de Charleroi. Il est sorti de lui-même accompagné de la professeure et de deux élèves. D’après les autorités, il était dans un état second.