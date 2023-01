Une usine géante de produits vegan et laitiers étonnants va ouvrir à l’East Belgium Park, à Lontzen

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans l’East Belgium Park, côté Lontzen de ce trèfle à quatre feuilles, de gros travaux sont en cours le long de l’E40. On bâtit ici le second plus grand hall en superficie de la province.