Bri, 18 ans, se réveille avec de l’eau partout sur son matelas, puis découvre la vérité: «J’ai cru que je m’étais fait dessus, j’étais en état de choc»

En effet, avant cela, elle n’avait aucune idée qu’elle était enceinte, comme le révèle The Independant. Bri ne présentait aucun symptôme de grossesse évident et le test de grossesse qu’elle avait effectué plusieurs mois auparavant était négatif. Sa silhouette n’a pas changé.

La jeune femme, « complètement sous le choc », explique : « Je me suis réveillée tôt et j’ai cru que je m’étais fait dessus. J’étais pliée en deux par la douleur. « Quand on m’a dit que j’étais enceinte et que j’accouchais, j’étais en état de choc »