Hôpitaux EpiCURA à Baudour et Hornu: direction et syndicats ont signé un accord, pas de grève mercredi

Le personnel d’Epicura Hornu et Baudour va faire grève suite au plan d’économies présenté par la direction Trois assemblées du personnel se sont tenues à Hornu, Baudour et Ath, dans les hôpitaux Epicura. Le personnel soignant demande des garanties pour les paramédicaux, ouvriers… Une grève est prévue deux jours de suite. Explications.

Le personnel avait déjà mené une action début janvier à Hornu. - Archives N.Z.

Par Aurélie Urbain Journaliste La Province

Une décision a été prise suite aux assemblées du personnel. « Sur le site d’Hornu comme sur celui de Baudour, le personnel a décidé de se mettre en grève ce 1er février pour frapper fort. Il y aura aussi grève la veille dans le cadre de la manifestation nationale des secteurs non-marchands. Le personnel sera en service minimum », explique Patrick Salvi, secrétaire régional Setca.

Patrick Salvi. - D.R.

Les travailleurs veulent interpeller la direction : « Aujourd’hui, on parle des soignants mais il n’y a aucune garantie pour les métiers de support. Les paramédicaux, les employés, le personnel ouvrier… Le personnel demande des garanties quant au volume d’emploi de ces autres métiers. Aussi, on parle de la masse salariale dans le plan d’économies mais on ne dit pas pour quels autres postes il y aura des économies… L’effort devra être fait par tous et pas seulement sur la masse salariale »

« La direction doit participer à l’effort »

Et d’ajouter : « Ça a été particulièrement soulevé sur le site de Baudour : la direction doit participer à l’effort financier aussi, sinon c’est trop facile de demander au personnel de se sacrifier ».

Parmi les mesures évoquées précédemment, celle d’ajouter 5 équivalents temps plein par site, donc 15 en tout, pour compléter les équipes. « On avait proposé cette mesure jusque fin février mais le personnel demande qu’on poursuive cela jusque fin avril. Nous évaluerons la situation fin avril ».

En outre, les travailleurs demandent plus de précisions sur le plan d’économies et plus de transparence. « J’ai envoyé un mail à la direction, la balle est dans son camp ».