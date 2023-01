Woluwe-Saint-Lambert: décès de l’ancien échevin Daniel Frankignoul

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Daniel Frankignoul était un passionné d’histoire (spécialiste de la guerre de Sécession notamment) et un grand amoureux de la culture et de la langue française. Ceux qui l’ont connu se souviennent de sa diction « à la française » ». C’est Georges Désir, alors bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert qui l’amena à la politique, après avoir fait sa connaissance en l’amenant dans une de ses émissions « Via pour le monde » quand il était encore à la RTBF.