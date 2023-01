Anderlecht affronte l’Antwerp ce dimanche: quel numéro 9 pour les Mauves?

Quel pourrait être le point commun entre les deux formations au moment de fouler la pelouse du Lotto Park ? Tout simplement, le coup de poker tenté par les deux entraîneurs pour le poste de numéro 9. Du côté local, le but de la victoire inscrit par Mario Stroeykens sur la pelouse de Seraing devrait lui offrir une chance en pointe aux détriments de Benito Raman, courageux mais pas assez régulier. Le jeune avant aurait la possibilité de s’illustrer à une position qu’il n’a plus occupée en début de rencontre depuis le 11 septembre dernier lors du revers subi du côté de Westerlo (2-1). « Ce n’est pas un match simple à préparer car, comme toutes les semaines, on me dit que je vais affronter la meilleure formation du pays », avait ironisé Brian Riemer lors de la conférence de presse, non sans occulter que les visiteurs allaient se dresser face à lui sans l’un de ses plus beaux atouts. « Vincent Janssen est suspendu, donc on s’est préparé à tous les scénarios possibles. »

« Un autre style »

S’attendre à tout, pour ne pas retomber dans ses travers après la petite bulle d’oxygène obtenue sur la pelouse de Seraing, une formation aux antipodes de ce qui attend Anderlecht ce dimanche. Cette fois, c’est du costaud et ce, dans toutes les lignes. « Nous sommes dans une belle période mais nous n’irons pas à Anderlecht avec un sentiment de supériorité. Ce club possède une aura qui ne cadre pas avec son classement. Attention donc à la bête blessée. » Mark Van Bommel manie aussi bien l’humilité que le mystère. « Pour beaucoup, Bruny Nsimba est le candidat tout désigné pour prendre la position en attaque délaissée par Vincent Janssen. Maintenant, il se pourrait aussi qu’on évolue dans un autre style, avec une approche différente et axée sur les ailes. Vous verrez bien ce que nous avons en tête. » L’autre possibilité serait la qualification de dernière minute de Gyrano Kerk, déjà aux entraînements mais toujours bloqué administrativement par le Lokomotiv Moscou… « Je ne sais pas, je ne bosse pas dans les bureaux du club. Je précise juste que j’ai commencé ma carrière au Milan AC moins de 24 heures après mon arrivée. Cela n’a pas empêché l’équipe de gagner… »