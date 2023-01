Agriculture au Grand-Duché de Luxembourg: baisse de 10% des résultats pour 2021

Les chiffres se basent sur les résultats de production agricole de 521 exploitations qui participent au réseau de comptabilité agricole du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et sont extrapolés aux 1.316 entreprises agricoles principales du Grand-Duché de Luxembourg.

Sur base des chiffres du réseau de comptabilité agricole national, le Service d’économie rurale (SER) a présenté les résultats définitifs de l’année 2021 et une prévision pour 2022. Le résultat d’exploitation des entreprises agricoles luxembourgeoises a baissé de 10 % en 2021 par rapport à l’année 2020, toutes filières agricoles confondues, suite à l’envolée des prix de l’énergie, des semences, des engrais et l’alimentation du bétail lors du dernier trimestre 2021.

– par la hausse des prix des produits agricoles, en particulier du lait, locomotive de l’agriculture luxembourgeoise, qui génère plus de 40 % de la valeur totale de production agricole du pays ;

– par une gestion parcimonieuse des stocks existants de fourrages et d’engrais organiques en combinaison avec une utilisation d’intrants extrêmement raisonnée ;

– et par la bonne gestion de crise, à la fois du côté des exploitants agricoles et du gouvernement. Néanmoins, la viticulture a subi une baisse de la quantité de production suite à la sécheresse prolongée et souffre d’une diminution de 15 % du résultat d’exploitation prévisionnel.

Si le résultat global 2022 s’annonce positif, Claude Haagen met en garde contre de fausses conclusions et une situation volatile fragile. « La hausse des résultats de l’agriculture 2022 est marquée par l’augmentation des prix des produits agricoles (lait, céréales, viande bovine et porcine) d’un côté, mais le secteur reste sous pression face à la volatilité et l’envolée des prix de l’énergie, de l’engrais, et de l’alimentation du bétail de l’autre côté. Les disparités s’annoncent aussi marquées entre les filières et les types d’exploitations. »