Nouveau record de fréquentation pour le site web de la Ville de Bruxelles en 2022!

Le site web bruxelles.be a engendré un nouveau record de fréquentation en 2022 ! Sur les 365 jours de l’année précédente, quelque six millions de visiteurs uniques se sont rendus sur le site de la Ville de Bruxelles. Ils étaient précisément 5.927.951 à venir chercher des informations. Au total, c’est plus de 8,4 millions de sessions générées. Chaque année, ce record est battu : 2021 avait attiré près de 5,5 millions de visiteurs uniques ; en 2020, c’était plus de 4,5 millions ; et en 2019, on en comptait quelque 3,9 millions. En comparaison avec l’an dernier, c’est +7,8 % de fréquentation.

Comment l’expliquer ? « Le référencement du site et des pages très certainement (important vu que les visiteurs viennent sur bruxelles.be pour près de 90% depuis les moteurs de recherche), la mise à jour quotidienne des infos (les moteurs préfèrent les sites dynamiques aux statiques), le nombre de pages (important), des informations orientées utilisateurs », souligne Anne-Sophie Dekeyser, attachée de presse au cabinet de l’échevin Fabian Maingain (DéFI). « Autre possibilité en corrélation avec l’usage du smartphone de plus en plus populaire (65%), les personnes sont plus facilement connectées et le site s’adapte à toutes les tailles d’écran. »

L’usage des smartphones

En effet, à travers ces chiffres, on remarque que les smartphones ne cessent de gagner du terrain. En 2022, plus de 65 % des utilisateurs se rendaient sur bruxelles.be de cette manière. Une méthode qui gagne, d’année en année, quelques pourcentages, au profit des ordinateurs et tablettes. Pour preuve, en 2019, 50 % seulement des utilisateurs s’y rendaient via leur smartphone.