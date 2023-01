Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sur le plan professionnel, qu’avez-vous accompli en 2022 ?

La chose la plus importante, je dirais que c’est le lancement de la clinique de la voix à Epicura. Avant ça dans la région, il n’existait aucune prise en charge pointilleuse et spécifique sur les maladies de la voix. Depuis le lancement de la clinique, nous avons déjà opéré une quarantaine de cordes vocales de patients éveillés. C’est une avancée très importante car cela ne se faisait qu’à Liège auparavant. Parmi les patients observés, certains avaient des problèmes depuis des années et qui ne trouvaient aucune solution. Il faut que tout le monde soit conscient qu’à l’heure actuelle, chez Epicura, nous sommes en mesure de prendre en charge les problèmes de voix et même réaliser des interventions chirurgicales.