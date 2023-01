Chaque dernier vendredi du mois, des cyclistes forment une «masse critique» à Mons pour revendiquer plus de place dans l’espace public: «Quand tu es cycliste à Mons, tu risques réellement ta vie»

Ce vendredi soir, ils étaient environ 25 à pédaler au rythme des haut-parleurs installés sur des vélos cargos. Certaines bicyclettes étaient décorées de lumières, d’autres de ballons d’anniversaire. L’occasion était spéciale : cela fait 3 ans que chaque vendredi du mois, des cyclistes montois se réunissent en une « masse critique » sur la place Léopold, à partir de 18h30, pour faire le tour de Mons. Par moments, ils débordent de la piste cyclable, ralentissant temporairement les voitures ; ils investissent aussi certains endroits difficiles, comme le rond-point Warocqué, dont ils font plusieurs tours.

Manque d’infrastructures

Cette masse critique part d’un constat : le manque d’infrastructures cyclables. « Quand tu es cycliste à Mons et que tu l’utilises quotidiennement, que ce soit pour faire des activités et aller au travail, soyons clairs : tu risques réellement ta vie. La masse critique, c’est pour faire prendre conscience de cette réalité et de ce besoin de nouveaux aménagements », analyse Sybille, une participante. « C’est important de faire en sorte qu’on soit en sécurité et qu’il y ait une plus grande conscience politique. Et aussi, de remettre au goût du jour le vélo dans les familles. »