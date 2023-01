L’extension du collège Saint-Guibert à Gembloux inquiète les riverains: «On va avoir un bloc monstrueux devant la maison!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Situé au cœur de Gembloux, le collège Saint-Guibert et ses 1.870 élèves sont à l’étroit. L’année dernière, le pouvoir organisateur a déposé une demande de permis d’urbanisme pour construire, sur le site existant, un bâtiment supplémentaire.

Pour les habitants, c’est toute la rue Malaise qui sera écrasée par l’extension du collège. - C.T.

Une nouvelle aile apparaîtra à l’arrière de l’école, à la place de la vieille et charmante maison qui sert aujourd’hui de locaux administratifs. Le nouveau bâtiment fera la même hauteur que l’actuel (soit bien plus haut que les maisons de la rue) et accueillera plusieurs classes et un grand réfectoire, notamment. Celui-ci sera construit avec un souci de performance énergétique et d’accès aux personnes à mobilité réduite.

La petite maison qui abrite le bureau de l’école sera détruite au profit d’une nouvelle aile. - C.T. L’extension aura la même taille que le bâtiment actuel et s’étendra jusqu’au bout de la rue. - C.T.

Le projet d’extension, aussi nécessaire qu’il soit, fait naître l’inquiétude chez les habitants de la rue Malaise, à l’arrière du collège.