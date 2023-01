Jan Vertonghen était déçu après le partage des Mauves contre l’Antwerp: «Anderlecht était l'équipe qui voulait gagner»

Il n’y a pas eu de but lors du duel entre Anderlecht et l’Antwerp lors de la 23e journée du championnat de Belgique, dimanche. Par contre, les deux équipes ont fini à dix suite aux exclusions de l’Anversois Calvin Stengs (62e) et de l’Anderlechtois Benito Raman (76e). Au classement, l’Antwerp reste troisième (46 points) et Anderlecht occupe le 11e position (28 points).

En interview, Jan Vertonghen a analysé cette rencontre. Il explique ainsi : « Je suis déçu, l'Antwerp a eu les meilleures occasions au début de la deuxième mi-temps. A onze contre dix, il faut essayer de gagner le match. Après Benito prend un carton rouge, le match change un peu. Anderlecht était l'équipe qui voulait gagner. L'Antwerp jouait en contre.

Malgré la supériorité numérique pendant une dizaine de minute, Anderlecht n’a pas su se créer des occasions : « On ne se crée pas assez d'occasions. C'était la même chose contre Seraing. On doit être un peu plus créatif. On a beaucoup de blessure, on a pris un carton rouge. C'était compliqué. »

Et de conclure sur le carton rouge reçu par Benito Raman : « C'est dommage, je ne vais rien dire. C'est un mec super sympa mais il sait qu'il pouvait faire mieux. »