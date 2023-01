Amadou Diawara reste optimiste sur la situation d’Anderlecht en championnat: «On ne lâche rien, on tient jusqu'au bout»

Après le nul des Mauves contre l’Antwerp, Amadou Diawara est revenu en long et en large sur la rencontre et ses faits marquants. Le milieu d’Anderlecht est resté optimiste par rapport à ce « bon point : « On jouait contre une équipe très forte, c'était un match équilibré, on est dans un moment difficile mais on ne lâche rien. On tient jusqu'au bout. »

Pourtant, les Mauves n’ont pas réussi à s’offrir plusieurs possibilités pour ouvrir le score : « L'adversaire a une bonne défense, ils nous ont mis en difficulté », explique le milieu de 25 ans qui ajoute à propos de la carte rouge de Raman : « Je suis désolé pour l'équipe, car à dix contre onze, on pouvait mieux faire. »

Le joueur a également évoqué la question du « buteur » qui manque tant à Anderlecht : « Il faut parler au directeur et au club », conclut-il dans un sourire.