Les «Rôles» sont de retour à Jalhay: «Le contenu des sketchs est top secret!»

Les « Rôles », c’est une revue humoristique truffée d’anecdotes sur la vie de Jalhay et ses villages. Elle sera présentée le samedi 11 février 2023, à la salle de la Jeunesse, à Jalhay. « Comme de coutume, elle prendra pour cibles les Jalhaytois qui ont défrayé la chronique durant l’année écoulée. Quant au contenu des sketchs, c’est top secret » assure l’organisation.

Cette année, l’équipe des « Rôles » compte 12 comédiens de la commune, à savoir Hubert Rood, Jacques Chaumont, Bernard et Jean-Marie Warlimont, Dominique Jaspart, Jean-Luc Gilissen, André Lieutenant, Pierre Jacquemin, François Mister, Paul Devigne, Colette Simul et Audrey Van De Calseyde. Les montages des photos, vidéos et musiques sont assurés par Annie Jaspart.