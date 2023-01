«J’ai bien le temps pour me préparer à les abattre»: le ministre wallon Christophe Collignon menacé de mort, une enquête en cours pour identifier l’auteur

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un ministre wallon qui reçoit des menaces de mort, voilà qui est interpellant. On se souvient que Philippe Henry (Écolo) avait reçu de telles menaces et avait été placé sous protection. Au niveau fédéral, Vincent Van Quickenborne (Open-VLD) fait l’objet de menaces, ainsi que sa famille, de la part du crime organisé de la drogue. Ici, il s’agit de Christophe Collignon (PS), en charge des pouvoirs locaux.

Communes en fusion

« Il s’agit d’un courrier adressé à la commune de Bastogne, que Benoît Lutgen (bourgmestre de Bastogne, NDR) m’a relayé », nous raconte Christophe Collignon. La cause de cette menace de mort peut paraître bien futile, elle émane de quelqu’un qui veut s’opposer à la fusion annoncée des communes de Bastogne et Bertogne. Mais elle est suffisamment grave pour être prise très au sérieux et faire l’objet d’une enquête. L’auteur, toujours anonyme, menace également l’actuel et l’ancien bourgmestre de Bertogne. « Quand je vois la teneur de la lettre, on la prend au sérieux », poursuit M. Collignon. « Même si c’est très différent des mafieux, ça reste un courrier menaçant. »