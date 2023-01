«La police m’a montré la vidéo»: Caroline Margeridon («Affaire conclue») confie avoir été choquée en revoyant les images de son agression (vidéo)

Aussi populaire sur les réseaux sociaux que dans son rôle d’acheteuse dans « Affaire conclue », Caroline Margeridon était l’invitée d’« On Refait la Télé » ce samedi, au micro de RTL France. Accompagnée de Sophie Davant, les deux femmes étaient venues parler du succès de l’émission phare des après-midi de France 2. Interrogée par Julien Dussart, l’antiquaire est également revenue sur la terrible agression dont elle a été victime le 9 janvier dernier, confiant ne pas vraiment avoir eu peur après les faits. « J’ai une force, ou une inconscience, que ce soit physique ou mental, je gère très bien les traumatismes » a-t-elle assuré, évoquant un syndrome presque amnésique, qui lui avait permis de se protéger. Ce n’est qu’en se rendant au commissariat afin de visionner les images de l’agression, qu’elle a réalisé l’extrême violence de ce qu’elle avait subi, alors que les policiers lui assuraient qu’elle avait finalement minimisé les faits. « Là, j’ai vu mon agression. C’est vrai que je me suis retrouvée avec un œil au beurre noir assez costaud et des bleus partout alors que je n’avais rien senti. (…) C’est assez traumatisant de se voir. » a-t-elle avoué.

de videos

Le soir de son agression, c’est sur Instagram qu’elle avait confirmé sa mésaventure, se voulant rassurante envers ses fans et promettant que « ça aurait pu être pire ». « Et il ne faut pas avoir peur. Bien sûr qu’il faut toujours faire attention, mais je fais toujours attention. (…) On positive, on n’est pas malades et ils ne m’ont pas mis de couteau. » assurait-elle souriante, dans une vidéo sur laquelle sa fille apparaît également. Plus de peur que de mal finalement, même si, entre ses bijoux, son sac à main de luxe, et l’argent liquide qu’elle avait, on lui aurait dérobé l’équivalent de 10 000 euros, selon le site de Jean-Marc Morandini.