L’Atelier des Remparts recalé à Binche: «Nous voulons un projet à taille humaine»

Nous vous en parlions dans notre édition de ce samedi 28 janvier. Contre toute attente, le Conseil d’État a donné raison aux riverains qui s’opposent au projet immobilier et commercial des Ateliers des Remparts à Binche. Le groupe Bartolas, le promoteur, souhaite créer au cœur de la cité du Gille 8.000 m² de surfaces commerciales, 175 appartements, 450 places de parking, une esplanade et un espace végétalisé.

Dans son arrêt, le Conseil d’État a essentiellement retenu deux arguments avancés par le comité de riverains et leur avocate. « D’abord, au niveau de la voirie communale, des anomalies techniques et juridiques ont été détectées car il manquait des autorisations de la Ville et de la Région wallonne pour délivrer ce permis intégré, » expliquait Eric Rousseaux, porte-parole des riverains. La mobilité au sein du quartier a apparemment aussi prévalu. « Il était prévu que des camions empruntent la rue des Pastures qui n’est pas du tout adaptée à ce genre de trafic ». Le Conseil d’État admet également un problème d’engorgement au futur carrefour prévu entre la rue de Ressaix et l’avenue Wanderpepen.

Le promoteur n’a pas encore réagi à cette décision, préférant d’abord prendre connaissance de tout le dossier. Quant à la Ville, elle prend acte et préfère ne pas intervenir.

Du côté du groupe Union, on salue déjà une « victoire de David contre Goliath ». Judith Philippe (Les Engagés) rend hommage à la pugnacité et au bon sens des riverains.