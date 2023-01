Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans la vie, se montrer trop optimiste peut parfois donner une vision erronée de ce qu’on vaut vraiment. Mons-Hainaut n’a pas caché ses objectifs en début de saison : une qualification pour le top-5. Avec la défaite concédée contre Malines, ce rêve s’est envolé. Les Montois disputeront le groupe Silver, aux côtés de Liège, Alost, le Brussels et Louvain. Plus le moindre doute n’est permis, le collectif borain est à sa place.

« Nous avons essayé de faire ce qu’on sait avec nos armes, mais ce n’est pas suffisant. Avec le niveau que nous avons pour le moment, on n’a pas notre place dans le top-5, c’est une réalité », commente Vedran Bosnic. « On va continuer à travailler, il reste trois matches avant la deuxième phase. On va essayer de se préparer du mieux possible pour cela. Si on est honnête, on manque de choses pour revendiquer une place dans le groupe Gold. »